美國馬泰珂桑德斯(右)和英國J.穆雷(左)連續2年在美網混雙奪冠。(美聯社)

2019美國網球公開賽混雙決賽，台灣女將詹皓晴與紐西蘭維納斯（Michael Venus）的頭號種子，2：6、3：6不敵持外卡參賽的美國瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）/英國J.穆雷（Jamie Murray），台紐跨國組合繼2017年後再度屈居亞軍。

詹皓晴與維納斯在今年美網決賽之前一盤未失，都是直落二擊退對手，可惜皓晴個人仍繼2014年溫網、2017年美網之後，今年美網三度叩關決賽卻無法高舉冠軍獎盃，賽後表示，很開心再度和維納斯一起成為混雙搭檔，希望兩人可以再次挑戰並順利贏得冠軍。」

瑪泰珂桑德絲/J.穆雷衛冕成功，同樣是跨國組合的兩人，是繼美國女將史密斯（Anne Smith）/南非男將庫蘭（Kevin Curran）在1981、1982年達成美網2連霸之後，首支在美網衛冕混雙冠軍的組合。

J.穆雷也是網球公開賽以來，第一位在美網連續3年混雙奪冠的男子選手，2017年他和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）帶走美網混雙冠軍，接下來兩年都和瑪泰珂桑德絲掄元，個人生涯進帳5座四大賽混雙冠軍，其中3座搭檔是瑪泰珂桑德絲，賽後J.穆雷表示：「我們打了兩周精采好球，特別是準決賽跟決賽，我知道搭檔喜歡在這麼多球迷面前比賽，她今天真的火力全開。」

(中時電子報)