久未見面的情侶一碰面，慾火焚身乃人之常情，但情緒太HIGH導致受傷可就不好了。一名女網友和許久沒見的男友，一見面兩人就情慾難耐，回租屋處後就大戰整晚，結果男友太興奮，摔下床還扭到腰，兩人就診不敢說真話，沒想到推拿師一句話讓他們尷尬到超想找洞鑽。

女網友在《Dcard》PO文，自己與男友久未碰面，一見面就忍不住大打床戰，各種姿勢用盡，男友卻在一次換體位的過程不慎跌落床，正當兩人打算繼續時，男友用痛苦的聲音說「寶貝我不行了...我剛剛腰好像扭到，好痛」，只好喊卡休息，隔天找推拿師求救。

原PO表示，由於男友是系排，之前受傷都是找這位在新莊頗有名氣的推拿師，對方一看到馬上就說「同學，你這個應該不是打排球受傷的吧...」，嚇得男友趕緊編理由，說自己睡覺翻身摔到的，推拿師只淡淡表示「哦，那你轉身很大力哦...」，治療過程中，兩人完全不敢看推拿師眼睛。

治療完畢後，推拿師表示「這幾天運動別太激烈，盡量不要超過一小時」，原PO聽到心虛問「痾...什麼運動」，這時推拿師堆滿微笑，表示「當然是打排球啊:)，妳男友不是打排球常扭到嗎」。

原來推拿師早已看穿一切，情侶倆只好滿臉通紅的趕緊離開診所，原PO表示，推拿師的笑臉她一輩子也忘不掉，笑到她心裡發寒。

網友看到笑翻，直說「新莊有名又這麼幽默...一看就知道是哪位推拿師XD」、「男友很給力哦」、「拜託，資深的一看就懂，妳們只能騙自己啦」、「祝妳們性福...不是，祝妳男友早日康復」、「以前男友去看，一周後換我去，醫師直接說『叫你們一起運動要小心了吼』」、「推拿師都馬知道，上次去看就被師傅虧，連是幾天前做的都能說中...」。

(中時電子報)