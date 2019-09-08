現年37歲的美國職業女網名將小威廉絲，連續兩年在美國網球公開賽女單決賽面對年紀比她小超過15歲的後輩，繼去年不敵當時20歲的日本好手大坂直美後，今年3：6、5：7直落二敗給加拿大19歲新星安德瑞絲庫（Bianca Andreescu），第一次在美網公開成人組會內賽出擊的安德瑞絲庫，是1968年開放職業選手參賽後，第一位美網會內初登場就帶走冠軍的選手。
最近兩個球季小威廉絲4度在四大滿貫賽女單決賽鎩羽而歸，在她懷孕生女重返球場後，在四大賽女單決賽的戰績是0勝4敗，今年美網失利後，無緣個人生涯第24座四大賽女單冠軍。
安德瑞絲庫也成為第一位在四大賽單打封后的加拿大選手，這場比賽她在第二盤曾5：1大幅領先，但在接近勝利的發球局遭到小威破發，面臨連丟4局、被小威5：5追平局數的窘境，不過這位小將關鍵時刻也展現強大的心理素質，連下兩局鎖定勝利、沒讓小威翻盤。
今天現場有2萬4000名球迷欣賞比賽，其中一位重量級球迷是英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle），她特地到場替小威加油，可惜未能幫好友帶來贏球好運。
(中時電子報)
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