◎中國時報

在小英政府狂撒錢拚選舉同時，健保虧損規模卻持續擴大！由於健保費及補充保費費率雙降，自前年起健保當年收支即開始出現不足，預計今年底會擴大到400億元，為近10年單年最大赤字。健保署官員表示，目前雖有安全準備總額支應，但2022年就會用完，也就是說健保費預計2021年就須調漲，根據健保財務精算報告，若依健保會研訂的收支連動機制，健保費率應調升至5.69％。

暗中備戰總統的鴻海創辦人郭台銘，傳出正在拉攏國民黨立委參選人，醞釀當選後共組執政聯盟；昨天他的發言人更公開向藍營選將喊話「如果有需要，郭台銘願意站台」。

2020大選將至，民進黨為操作兩岸統獨牌，即將在新立法會期，挾國會優勢強推「中共代理人」修法，預料將與藍營進入焦土戰。國民黨立院黨團總召曾銘宗強調，此法一過，所有人一不小心就可能被關3年，為了自由民主，國民黨將窮盡手段阻擋修法。

◎旺報

受中美貿易戰和反送中示威衝擊，國際評級機構惠譽近日將香港的長期信貸評級由AA+下調至AA，且展望為負面。港媒分析指出，一場狙擊香港金融的完美金融風暴正在慢慢形成，且正逐漸接近1997年香港回歸時，外資狙擊香港股匯市的狀況。

香港為何在5年內先後發生「占中」及「反送中」事件？除了表面的政治因素外，更有其「經濟決定」的一面。

針對國際評級機構惠譽近日下調香港信貸評級一事，大陸官媒7日痛批，「一國兩制」在香港的成功實踐不容否認，更不容抹黑；惠譽的分析邏輯根本站不住腳，完全是政治凌駕於業務、在市場評級中摻沙子，想要做空香港。

◎工商時報

投信季底作帳、衝刺績效時節來臨，市場專家表示，投信重倉股往往拉出一波漲勢，成為此時最受矚目的焦點股，篩選復華、統一及群益三大投信集中作帳個股，包括玉晶光、聯茂、鈊象、台燿、智邦等16檔，股價有望在9月天發威。

路透報導，美國高達40多州檢察長兵分兩路，宣布將對谷歌與臉書等大型科技業，啟動反壟斷調查。

政府首度主動對中國大陸進口五項鋼品啟動「雙反調查」，情勢出現大逆轉。經濟部貿易調查委員會認定五項鋼品有造成產業實質損害之虞，但考慮國家整體經濟利益，建議暫不課徵平衡稅及反傾銷稅；對此，財政部官員7日表示，將在收到經部通知後，十天內召開關稅稅率審議小組會議做出最終決定。

(中時電子報)