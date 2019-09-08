鴻海集團創辦人郭台銘可能在9月17日前登記連署獨立參選。而一度聲勢浩大的「郭柯王聯盟」觸礁。港媒就撰文分析三方聯盟和國民黨提名人韓國瑜的角力關係。評論稱，有陸軍資源的前立院長王金平與之分道揚鑣，並為自己留了3條後路。在柯能挹注銘的票源有限下，「郭只能回到藍軍搶票」。評論也指出，郭台銘在「換韓」無望後，現在打的是「棄韓」之戰。

港媒《中評社》今撰文分析，「郭柯王聯盟」生變，首先是王金平態度猶豫，不想跟著郭台銘一起在9月17日攤牌。王沒說的重點是，國民黨內要求郭王聯盟一參選就開鍘聲浪極大，郭台銘被開除黨籍無所謂，王金平是國民黨不分區立委首席，沒有黨籍就失去立委身分，衝擊甚大，失去立委的保護傘，就是一介平民，能量大減，導致王與郭談結盟十分不乾脆。

先前傳出「換韓」的說法，被認為是王祭出的緩兵之計，重點還是王怕被國民黨開除黨籍，想要多拖一天算一天，但郭不願再拖下去。王金平最近宣稱將邀小黨籌組「第三勢力民主大聯盟」。圈內人都看得出，這成功率極低，王金平的目的是拉第三勢力，「擁兵自重」待價而沽，他深怕國民黨開鍘也不肯講清楚。

評論認為。王所傳遞出的訊息是，「他想保留操作空間，至少給自己留了三條路」。第一，最後還是有可能與郭台銘合作；第二，等待換韓，翻轉局勢；第三，借親民黨的殼參選，與宋楚瑜合作。

王金平形同已被郭柯甩掉，「郭柯王聯盟」變成「郭柯聯盟」，有沒有王，並不影響「郭柯合」運作。事實上，政壇也看得很清楚，小黨會響應王金平加入大聯盟，是因王後面有郭台銘，「王若不與郭合作，身價暴跌」，所謂的大聯盟最後還是會靠向某一組有實力的2020候選人，還是有可能與郭合作。

評論引用TVBS8月30日所做的民調，台灣民眾黨認同者支持蔡英文比例則增至78％，這意味著「柯支持者以綠營居多」，尤其在香港事件未落幕，民進黨大打芒果乾（亡國感）選舉，柯支持者要轉給郭台銘更難。在此情況下，郭柯結盟也無法如原先預估般的緊密。

評論強調，「在這場交易中」，柯是站在有利的一方，「郭可挹注立委選舉的政黨票給柯，柯卻不太容易讓柯粉去支持郭拚大選」，柯文哲不參與大選，讓蔡英文鬆一口氣，民進黨打柯不會打得太兇，柯還可從綠營多搶一些政黨票，這是柯的謀略。而郭與柯現在又回到各自往藍綠去拉票的情況，讓國民黨、民進黨都備受壓力。

評論也指出，郭台銘在「換韓」無望後，現在打的是「棄韓」之戰，郭強調自己是正藍，創造「韓國瑜沒贏，郭台銘贏總比蔡英文勝選好」的氛圍。國民黨內最近陸續出現郭參選對韓未必是壞事的說法，對郭十分有利。

評論解釋，若韓民調無法穩定上升，甚至落到第三名，「郭韓棄保之爭」會更慘烈。郭這種選戰打法，目標是拉下韓國瑜，卻護著國民黨立委席次，因郭也盤算，他若能勝選，立法院能跟他合作的除了台灣民眾黨就是國民黨，民眾黨席次不可能多，國民黨席次愈多，郭的執政愈穩定。

而今天，政壇最重要的事之一，就是韓國瑜在新北三重進行大選以來的首次大造勢，希望會有20萬人，全力拚氣勢。

(中時電子報)