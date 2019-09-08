基於「醫療保健」、「鼓勵食用阿根廷魚類」和「保護巴塔哥尼亞地區的比格爾海峽」，阿根廷國內外著名餐廳的大廚紛紛響應抵制使用鮭魚做菜。

比格爾海峽（Beagle Channel）位於南美洲南端，連接阿根廷的大西洋和智利的太平洋，為地球的主要海洋物種保育聖殿之一。但專家指出，養殖鮭魚開始破壞當地海洋生境，造成環境失衡。

在比格爾成為養殖鮭魚大生產商的目標後，阿根廷廚師開始抵制，引發爭論，導致一項法案的公布，阻止比格爾海峽的鮭魚上岸。

鮭魚在世界各地都有養殖，但因對環境造成威脅，許多消費者開始疑慮和抵制使用鮭魚做菜。丹麥環境部長維梅林（Lea Wermelin）上星期捍衛停止擴大養殖漁業，表示此類活動危害海洋環境。

美國華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）也宣布，從2025年起將限制養殖魚類，包括大西洋水域的鮭魚。據當地媒體報導，這項措施是在發生養殖鮭魚逃跑事件後採取。

約60名阿根廷廚師決定從菜單上刪除鮭魚，多次獲得國際大獎的美食節目主持人、大廚勒普斯（Narda Lepes）認為鮭魚可以被阿根廷魚取代，如巴塔哥尼亞鱒魚和其他新鮮魚產。

勒普斯從一年前就停止使用鮭魚做菜，她說，如果鮭魚產業在比格爾海峽發展，生態系統必然受到損害。

阿根廷生物學家洛維里契（Gustavo Lovrich）指出，世界上少數地區有天然鮭魚，如阿拉斯加和北海，但養殖產量已超過天然漁業，並開始引領這一領域。

許多專家認為，養殖鮭魚有助於保護天然鮭魚，因為養殖鮭魚減輕了需求壓力。鮭魚的主要消費市場是日本、歐盟和北美。

在巴西，由於智利養殖魚類增加，鮭魚消費在過去幾年逐漸普及：2006年巴西從鄰國進口1萬噸鮭魚，10年後已超過8萬噸。

但洛維里契指出，養殖漁業將對擁有原始水域的比格爾海峽的生態系統構成威脅，比如海狼可能被吸引破壞箱網，造成鮭魚逃離，之後這些自由的鮭魚將會與企鵝爭奪沙丁魚等相同食物。

海洋生態學家沙索（Martina Sasso）表示，養殖鮭魚對環境的影響還涉及其他問題，如牠們吃剩的食物和排泄物等，也會影響比格爾海峽的生態系統健康。

洛維里契與沙索相信，阿根廷廚師抵制使用鮭魚做菜，有助於保護比格爾海峽和地球海域環境。（編輯：劉學源/馮昭）1080908

(中央社)