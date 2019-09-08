2020總統大選腳步近，民進黨將派出總統蔡英文爭取連任。然而，蔡英文除了近日被質疑的學歷問題外，國安局人員日前爆出走私菸品案，也讓外界關注是否將影響選情。有網友直言，如果蔡英文這樣都能連任，證明最沒用的是國民黨。

今年七月，國安特勤爆出走私菸案，蔡英文第一時間稱「超買」引發極大爭議，後來才改口說是違法私菸，並向國人致歉，引發極大議論。此外，台大名譽教授賀德芬八月時舉行記者會，指控蔡英文就讀倫敦政經學院時，並未繳交完整論文，且倫敦政經學院包庇蔡英文。對此，府方再次提出學位證明，將對一再抹黑者提告。民進黨立委陳明文近日搭高鐵失而復得的300萬現金疑雲，也同樣引起軒然大波。

自由作家洛杉基在臉書指出，壓垮民進黨政權的三根稻草，包括蔡英文的博士論文、總統府的走私香菸、陳明文的莫明300萬。他諷刺表示，無論蔡英文民調「調」的再高，都無法遮掩這三項民進黨無法啟齒，更無法說明白的懸案。一如319槍擊案，這三樣都會成歷史無頭公案，10年內恐怕都得不到真正的答案。

網友則紛紛諷刺表示「如果蔡英文這樣都能連任，證明最沒用的是KMT」、「應該還會有更多的稻草出現」、「衷心希望民進黨永遠消失」、「應該還有花媽的氣爆捐款」。

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(中時電子報)