美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）正進行和平談判，不過在塔利班接二連三在阿富汗境內發動恐怖攻擊，5日發生在阿富汗首都喀布爾的一場汽車炸彈攻擊導致1名美國軍人喪命後，美國總統川普7日宣布，取消周日與塔利班領袖的秘密會談，同時兩方間的和平談判就此中止。

美國總統川普昨（7）日在推特發出連串推文，抨擊塔利班近來在阿富汗境內發動的多起攻擊，砲轟對方談判立場奇怪，沒有「權力」談出有意義的協議，即便塔利班領袖及阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）已在周六抵達美國，他仍取消了原訂於周日舉行的秘密會談。

川普在推文說：「大家都不知道的是，本周日我原本要和塔利班主要領袖及阿富汗總統在大衛營秘密會面，他們周六晚都已抵達美國，不過遺憾的是，為了建立錯誤的影響力，他們承認進行了喀布爾攻擊，這場攻擊造成一名非常偉大的美軍死亡，另有11人也在攻擊中喪命。我因此立即取消了會談，同時中止談判進程。」

川普接著說：「什麼樣的人會為了增加談判籌碼而殺害更多人？他們只是把事情弄得更糟！如果他們不能在這些非常重要的談判中同意停火，甚至殺害12名無辜平民，那他們恐怕沒有權力去談出一個有意義的協議，他們還希望戰鬥多少個十年？」

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

....only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

英國廣播公司（BBC）報導，美國與塔利班現正進行和平談判，雙方目標是讓美軍未來撤出阿富汗，作為回報，塔利班必須確保不再使用阿富汗基地攻打及美軍及其盟友。迄今為止，雙方已進行9輪談判，美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）2日更宣布，雙方原則上已談成一份和平協議，協議規範，美國將在未來20周內撤出阿富汗境內5,400名美軍，不過哈里札德當時稱，這份協議最終仍需由川普決定。阿富汗境內目前約有14,000名美軍。

值得注意的是，即便與美國持續進行和平談判，塔利班仍一邊在阿富汗境內發動攻擊，5日才在喀布爾發動汽車炸彈攻擊，造成12人死亡，當中包含一名美國大兵及一名北約軍人。此前，塔利班已在一周內於喀布爾發動三起自殺炸彈攻擊，他們接受媒體採訪時表示，即使知道和平談判正在進行，也絕對不向美國示弱。

(中時電子報)