小威廉絲輸掉決賽，但表現很有風度。（美聯社）

今年6月，多倫多「北境之雄」暴龍隊成軍以來首次打進NBA總冠軍賽，結果奮勇擊敗美國本土最強的金州勇士隊。9月8日，19歲的加拿大女將安德瑞絲庫(Bianca Andresscu)生涯首度參加大滿貫決賽，就在美網擊敗傳奇天后小威廉絲(Serena Williams)，加國人今年第二度爆冷奪走美國的金盃。

紐約觀眾再度展現他們霸道的一面，全場毫無保留聲援小威，甚至違反慣例在安德瑞絲庫出現失誤時喝采。小安打到中途忍不住用手指著耳朵，美國球迷就沒一點體育精神嗎？轉播單位ESPN也好不到哪裡去，評論員從頭至尾都在稱讚小威，即使對手明顯打得更好。無論如何，ESPN可能預先準備好的小威第24座金盃專題報導必須留到明年了。

Serena is BATTLING her way back into the #USOpen Final!



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賽後小安終於反將一軍，她表示這場比賽最大的阻力就是滿場不斷叫囂的觀眾。看在美國海外、以及不支持小威的球迷眼裡當然也很不滿，「哪有人贏球了還要向觀眾道歉的？」連續兩年美網，大坂直美、安德瑞絲庫都說了一樣的話，希望美國球迷原諒她們擊敗小威。上個月的加拿大公開賽，小安是如何安慰受傷的小威，今日她卻被迫忍受現場2萬餘充滿敵意的美國觀眾。

儘管英國公爵夫人梅根(Meghan Markle)也跑去紐約聲援小威，英媒BBC仍有讀者開心叫好：「感謝安德瑞絲庫教訓美國佬，拯救了大家的周末！」當然他們痛恨的是觀眾，並非針對小威，小威今年輸球之後表現很有修養。

開戰前獲得加國總理聲援、被譽為「北國女傑」的安德瑞絲庫成為史上首位初次打進美網會內賽就摘冠的選手，宛如2005年納達爾(Rafael Nadal)首次參加法網即摘冠，或是1991年莎莉絲(Monica Seles)首度參加澳網就摘冠。這兩人後來分別當上球王與球后，小安如果成為下一位球后也不讓人意外了，她目前的世界排名升至第5。

加拿大球迷在美網聲援安德瑞絲庫。（美聯社）

(中時電子報)