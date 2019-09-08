有海外韓粉本來訂了中秋節機票，但果斷退票被罰錢，又因為星期五、六的回台機位全滿，只好忍痛買了商務艙，就是要到場挺韓。(韓家軍-新生)

國民黨總統參選人韓國瑜2020新北出發首場造勢大會，今(8)日將在新北市二重疏洪道幸福水漾公園登場，7日上午主辦單位升起韓國瑜「台灣安全、人民有錢」主視覺布幕，立即吸引大批韓粉拍照打卡。眾多韓粉忍耐許久，準備到場力挺一吐怨氣，有海外韓粉本來訂了中秋節機票，但果斷退票被罰錢，又因為星期五、六的回台機位全滿，只好忍痛買了商務艙，就是要到場挺韓。

韓國瑜今晚造勢，昨晚國瑜夜市業績已搶搶滾，甚至有韓粉在場徹夜守候。國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，韓粉已經忍很久，期待有這樣大型的造勢活動，期待參與人數突破20萬人。

一位海外韓粉在「韓家軍-新生」表示，原本訂了中秋節的機票回台跟家人團聚，韓市長發出穿雲箭後，果斷退票(罰錢)！星期五、六的回台機位全滿，只好忍痛買了商務艙⋯大家悶了好久，終於等到第一場造勢，大家新北見！一起吶喊！給那些人看看韓家軍的力量！

網友留言「一支穿雲箭穿到海外去 千軍萬馬三重見」、「唯一支持韓國瑜，堅定的意志風雨無阻，鋼鐵般的毅力～動起來～走出來～站出來～話活燒聲！」、「加油，歡迎您與家人一起支持，也歡迎你們回台參加捍衛中華民國的造勢。」、「飛機上仔細找找說不定有私菸或装有没人要的300萬的行李箱哦。」、「讓不支持韓總跟年輕世代看看什麼才是民主-人民作主」。

(中時電子報)