本周事業運前三名:

1.雞

工作:本周運勢終於回穩，拿穩寶座第一名。吃得苦中苦，方為人上人。你的專業與人際關係的優勢，終於在業績上證明了。

1.龍

工作:本周運勢猛力跳升，無往不利，同為第一名。本周財運也是當旺，可以放心地在事業工作上大展身手。

2.猴

工作:本周運勢受到貴人再三照顧，一路長紅，為第二名。別人放假你在加班，這就是賺錢的景氣顯示。

3.狗

工作:本周運勢雖然有波折，還好保持第三名。選擇冷門行業許久之後，終於你戰勝市場，一枝獨秀。

3.羊

工作:本周運勢努力向上，同為第三名。意志力的考驗艱難，雖有小不順心，但是仍有貴人幫忙，要多留意多感恩。

財運前三名(中國時報提供)

本周財運前三名:

1.龍

財運:本周正財運旺盛，連帶偏財運也不錯，享受難得不必擔心控管的休閒消費，連自信心都增加不少。

2.羊

財運:本周財運是屬於辛苦錢，雖然犧牲了許多休息時間，相對的報酬也是令你非常滿意的。該犒賞自己一下了。

3.猴

財運:近幾個月財運一直保持不錯，主要還是各方面貴人的幫忙及朋友的合作，記得要懂得禮尚往來，有福同享。

愛情運前三名(中國時報提供)

本周愛情運前三名:

1.雞

愛情:愛情濤哈旺盛的一周，正在交往中的男女，親友聚會中受到長輩的催婚，建議順水推舟，是美事一樁。

2.兔

愛情:本周已婚男性家庭運不錯，能夠走到最後的伴侶，才是平凡中的偉大，是細細品味之後的幸福與倒吃甘蔗的甜美。

2.龍

愛情:本周愛情運高升，幸福的理由，就是唯一永遠的愛著。不求大富大貴，只希望同甘共苦，終於你遇到對的人了。

3.蛇

愛情:假期的到來。讓你與另一半可以稍微鬆口氣，看個電影，吃個美食，喝點小酒，把握美好的生活幸福感。

3.猴

愛情:本週家庭運不錯，出門在外的游子，應該回家看看爸媽了。享受難得的三代同堂，田園農村之樂。

健康運前三名(中國時報提供)

本周健康運前三名:

1.雞

健康:少吃肉，多吃蔬菜水果，並配合五穀雜糧，你的身材越發現調緊緻漂亮，努力瘦身運動是有成果的。

1.龍

健康:健康運非常好，儘管假期來臨，仍然照吃照喝，照打球照玩樂，心情開朗，身體精神狀況非常好。

2.羊

健康:健康運不錯，減肥靠毅力，靠決心。改變從早餐開始，從晚餐拒絕。近日你依然苗條，持續律動中。

3.猴

健康:健康運尚可，不屬於主動運動的你，喜歡在健身房找動力，看到別人身材好，你就積極消脂運動。

曼樺老師(曼樺老師提供)

(中時 )