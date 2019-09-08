台北市長柯文哲近期因失言風波，而備受各界爭議，甚至民調因此而下滑，前民進黨立委林濁水就認為，「柯鐵粉所在是20～29歲、高學歷、中立選民、時代力量四族群。過去高到不像話，現在不只大輸蔡，甚至比不上郭，是鐵粉大崩盤」。

林濁水今在臉書PO出一篇評論文，郭上不去不能怪柯。會認真看民調的柯，這樣說算是誠實嗎？前一個星期郭柯合支持度會那麼高，現在突然很難轉移？

近兩周民調卻皆下滑。他認為，可見並不是柯粉難轉移的問題，而是柯文哲死不肯承認的，他的鐵粉並不真的那麼鐵，最近流失得非常凶的問題。柯組織的民眾黨都是下跌的，可見柯的弱化已經很明顯了。

他指出，長期以來柯粉呈現幾個非常鮮明的獨門特色，一、最年輕的20～29歲民眾；二、高學歷；三、中立選民；四、時代力量四個族群的支持度高到不像話。尤其是年輕人往往高到一個人獨得7成，其他的競爭對手加起來還不到他的一半。

柯鐵粉所在是20～29歲、高學歷、中立選民、時代力量四族群。過去高到不像話，現在不只大輸蔡，甚至比不上郭，是鐵粉大崩盤，說什麼鐵粉難轉移。現在柯慌得炮火四射，情緒遠高於理性，再下去，柯不要扣郭的分就不錯了；至於民眾黨，當然也慘了。

(中時電子報)