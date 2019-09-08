明明7日跟美國打到末節，希臘還有追上機會，可是上季NBA年度MVP「字母哥」阿提托康波，卻在末節完全沒打，希臘總教練史考特波洛斯賽後表示，這是他跟字母哥共同做出的決定，目的就是保留字母哥體力，備戰9日遭遇捷克！

「這是我們跟阿提托康波共同做出的決定，」希臘總教練史考特波洛斯表示，「我們希望保護他，讓他獲得額外休息，我們對於輪替陣容內的其他球員也是這樣，我們在下周一有場更重要的比賽，現在對我們而言，那才是最重要的。」

事實上，就算希臘用盡全力打贏美國，他們也須擊敗捷克才可晉級8強，但在輸給美國之後，希臘除了必須擊敗捷克，更要贏到至少12分以上，而且美國也要擊敗巴西才行，無論如何，希臘晉級8強之路相當嚴苛，也不太容易做到。

阿提托康波是否真的喜歡這個決定？從他賽後拒絕出席記者會，就可看出端倪，畢竟末節還發生他的哥哥柯斯塔斯「疑似」針對哈里生巴恩斯惡意犯規，引發雙方球員險些衝突，字母哥甚至賽後還跟傑倫布朗互嗆，看來他確實很鬱悶。

(中時電子報)