陳彥宇（右二）在從國中三年四度挑戰多益追求滿分，希望藉此感謝英文老師林慧貞（右一）對他的教導。（馮惠宜攝）

華盛頓中學甫升上高中部一年級學生陳彥宇，國三畢業前夕第4度挑戰多益考試拿下滿分990分，這也可能是國內最年輕的多益滿分紀錄！英文如此了得，隔代教養的他感謝奶奶從小注重英文教育，讓他從幼稚園、國小、國中都在華盛頓教育體系接受雙語教育，而平日他除了讀小說、看電影學英文外，也善用追劇與線上遊戲加強自己聽說讀寫功力。

陳彥宇在國一考了第一次多益，成績是880分；在國二考了第二次，拿到940分；考第三次，拿到985分；終於，在會考結束後的一個禮拜考了第四次，拿到990分滿分；他說4次挑戰多益追求滿分，希望藉此感謝英文老師林慧貞對他的教導。

談到平時他如何練英文，陳彥宇說，以前讀小說、看電影都需要看翻譯本或字幕，但是自從開始學習英文後，漸漸能夠自己理解原文的意思，他喜歡在課餘時間觀看探索頻道(Discovery)和國家地理頻道(National Geographic)，還有在YouTube看英文影片，有時也會閱讀英文原文小說，在打電動時也是用英文和外國網友溝通，各國的口音、俚語、甚至是美式幽默，都能讓他學到更多。

陳彥宇生長在隔代教養的家庭，奶奶認為英文很重要，讓他從幼稚園、國小、國中都在華盛頓教育體系接受雙語教學，國中會考獲得5A＋的他捨台中一中選擇繼續在華盛頓中完成高中學程；他認為華盛頓中學精實的教學環境，奠定了他札實的英文底子，他在考多益前並沒有特別做準備，靠的是平常上課學校的英語能力的累積。

華盛頓中學校長劉一欣表示，外語能力也代表著未來競爭力，華盛頓中學相當重視優質的外語教學，在陳彥宇高中生涯裡，也將運用學校豐富的學習資源繼續培養他更深厚的語言實力。

(中時 )