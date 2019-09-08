台南永康地區6日下午一場豪雨，對台南心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊來說，受到這場大雨攪局，許多物品泡水僅能丟棄，偏逢今年訂單腰斬未如預期，讓大家頗感洩氣，新永安有線電視志工隊扮演「1日志工」伸出溫暖的手，包著一顆一顆蛋黃酥和一片片手工餅乾，協助身心障礙青年們做出更多好吃月餅，秋節前爭取更多訂單！

新永安志工隊近20人團隊兵分多路，有人負責製作手工餅乾、有人包蛋黃酥、有人包裝，新永安有線電視業務部經理郭建德表示，組織志工隊就是希望協助展翼完成訂單，也希望透過志工行動拋磚引玉，讓更多人關注到庇護工場員工的專業及努力，雖然一整天站著工作很辛苦，但同仁也都甘之如飴。

無奈正值景氣寒冬，協會表示，今年訂單數量比去年短少將近一半，原本新永安志工隊預定上個月24日前來，但因當時訂單量不足而延期，今年中秋節對庇護工場來說確實開心不起來，但無論訂單量少了多少，只要有顧客願意支持庇護工場，他們就會努力生產品質最好、原料最健康的月餅、餅乾和麵包。

新永安一日志工活動已進行7年，陸續到過蘆葦啟智中心、德蘭啟智中心、菁莪愛心會、天宮育幼院、保東國小等單位做服務，5年前起，新永安同仁便固定將中秋節的假期空出來，組隊前往展翼烘焙坊協助製作及包裝中秋禮盒。志工團隊合作曾創下1020盒、共計85箱的紀錄，今年同仁再度出動，希望能為展翼盡一份力。

為弱勢者圓夢，一直是新永安推動社區服務活動的重要目標之一，而對展翼烘焙坊的員工來說，夢想就是看到辛苦製作的中秋禮盒能夠受到消費者喜愛，可惜的是，訂單量卻總是不如預期。新永安志工服務隊本著服務的初衷，決定前往展翼烘焙坊，最重要目的就是希望讓外界看到展翼烘焙坊員工用心，拿出行動實際訂購，也協助他們能夠靠月餅禮盒收益養活自己。

新永安有線電視長期深耕地方、在地經營、愛心不落人後，用最真實的心意來為弱勢者圓夢，一整天的活動，員工與志工們用月餅建立起一道溫馨及愛的橋樑。

(中時 )