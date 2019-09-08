2020國民黨總統參選人韓國瑜，今日在新北市三重幸福水漾公園進行造勢活動。新北市中和區是韓國瑜的故鄉，新北市議員邱烽堯將與韓粉「貪食蛇神龍車隊」等合作，造勢活動前發起車隊繞行雙北市。前國民黨立委孫大千指出，今天韓國瑜新北市大造勢的參加人數，將代表了幾個重要的意義。

韓國瑜將在三重辦造勢大會，競辦對外預估至少10萬人湧入。北市議員游淑慧提及，近日在地方上勤跑中秋行程，所到之處都有熱情民眾說要到新北三重挺韓，她感覺民眾表現的熱情，和六一凱道造勢前的感覺一模一樣。此外，台東副縣長張志明今天也親自帶領韓粉搭車北上，來回16小時的辛苦路程，為的就是要力挺韓國瑜，展現韓粉集結的氣勢。

孫大千在臉書指出，今天韓國瑜新北市大造勢的參加人數，將代表了幾個重要的意義。首先，他認為國民黨內蠢蠢欲動的脫黨勢力，是否會鐵下心來走自己的路？二、國民黨內至今搖擺不定的意見領袖和政治人物，是否繼續會作壁上觀看好戲？三、過去兩個月來，鋪天蓋地的瘋狂「黑韓行動」，是否達到一定的效果？四、近期來所公布的一大堆「韓國瑜大幅落後」的民調結果，是否代表了真正的民意？

網友則表示「上一個無誠信的人已經讓人民痛苦了三年多，難道還要再選一個無誠信的郭讓百姓繼續受苦嗎？」、「風雨無阻三重見」、「不要忘了還有一群隱性，在默默的挺」、「我們也要出發了」、「很多人還是支持韓國瑜的！大家都在忙，有些人也不敢出面，很多很多就是支持韓國瑜，放心，不必擔心，要有信心」。

(中時電子報)