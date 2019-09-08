國內少子化問題嚴重，學校必須發展出特色，才能受學生青睞。位於屏東縣大武山麓的內埔農工，著重學科與實務能力的養成，成功創造農業機械、野生動物保育、農場經營等產業特殊需求類科，畢業生平均有1／3錄取國立大專院校。

內埔農工屬偏鄉學校，面臨少子女化趨勢，學生來源大幅減少，但歷任校長及教職員仍持續努力，逆勢打造出許多產業特殊需求類科的教學亮點，包括農業機械、野生動物保育、農場經營等。

其中的農業機械科，除傳統的農業機械修護，近年來積極爭取教育部優質化各項競爭型計畫，逐步發展動力機械操作課程，像是堆高機、小山貓、怪手、天車等，均是業界需求度相當高的項目，該校也是目前全國唯一同時擁有三項動力機械操作檢定場的國立學校。

內埔農工表示，以往農機科新生入學的學業成績並不理想，經過老師教導後，生活禮儀、學識技能均進步甚多。畢業時很多學生就已擁有多項證照，提升就業能力。常有優秀學生經繁星計畫及技優甄試保送國立科技大學，深獲家長及學子肯定，近幾年招生也因此常常滿招。

內埔農工野生動物保育科是全台唯一以培育生物資源保育人才為目標的科別，多年經營下來，已成為招牌科系之一。課程以動物傷救保健、野生動物飼育管理、生態資源野外調查為三大主軸，著重學科與實務能力養成，課程特色有趣。

內埔農工不只在地學生就讀，甚至吸引全台各地學生，像是目前就有11位台北、台中、南投、高雄、台東及小琉球的學生，在偏鄉學校中相當少見。為此，學校今年暑假也改善住宿環境，讓遠道學生有更舒適的學習空間。

在升學表現方面，內埔農工近幾年升學成績也相當亮眼，畢業班平均有3分之1錄取國立大學院校，今年更有畢業生甄選入學錄取國立屏東科技大學獸醫系。

內埔農工校長張世波表示，學校或許外在條件艱困，但仍努力發展特色，經過大家的共同奮鬥，已有顯著成果，未來將繼續發掘學生潛力，結合產業趨勢，讓12年國教適性揚才、多元進路的理念在學校中實現。

(中時 )