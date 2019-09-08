34歲蘇姓女子與36歲杜姓女子6日下午5時許相約前往新北市碧潭踩天鵝船，但2人並未歸還天鵝船，被船東發現2人留下隨身包包及「我失去了希望！」的字條即失去蹤影。

7日上午近7時，搜救人員在碧潭下游安康路與新店碧潭聯絡道下方沙洲處尋獲杜女遺體，今（8日）晨7時許，民眾報案在碧潭大橋下發現疑似浮屍，經搜救人員前往將遺體撈起，經家屬確認就是失蹤的蘇姓女子，家屬現場痛哭失聲，哀慟不已。

據了解，蘇女、杜女為病友關係，2人均領有身心障礙手冊，每天上午都會結伴一同參加醫院課程，6日下午2女相約到碧潭踩天鵝船，2女向船東租借1小時，但1小時過後並未歸還天鵝船，船東發現天鵝船停在湖面上，靠近一看卻發現2人已不見蹤影。

船東隨後將天鵝船拉回岸邊，在船上發現隨身包、鞋子、藥袋以及寫有「我失去了希望！」的字條，警消獲報立即出動橡皮艇前往附近搜索。

經連日搜索，2女現均已尋獲，轄區新店警分局已向台地檢署報請相驗，釐清2女死亡原因。

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