余爺爺最後聽從員警建議先行返家，離去前開心地笑著和員警揮手道別。（台中市警局第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中1名90歲余姓爺爺日前到台中轉運站預購車票，無奈爺爺說話含糊不清又重聽，讓站務人員聽得一頭霧水，懷疑他是迷失老人，員警獲報到場後，耐心和余爺爺當了半小時的「筆友」，終於得知他真正的需求，爺爺最後聽從員警建議先行返家，離去前開心地笑著和員警揮手道別。

台中市警察局第三分局東區分駐所員警王柏皓、何羽涔日前中午巡邏時，獲報台中轉運站有疑似迷失老人需協助，站務人員告訴員警，站內有位爺爺年紀大說話不清楚又重聽，疑似欲購票前往桃園機場買機票，擔心他是迷失老人，故請警方到場協助。

余姓爺爺當天隨身攜帶護照、台胞證及人民幣讓員警得以確認他的身分，只是爺爺說話太過含糊又重聽，一陣雞同鴨講後，員警手口並用再加上筆談，耐心和余爺爺溝通近半小時，終於得知爺爺特地至轉運站所為何事。

原來余爺爺祖籍長沙，90歲高齡身體還很硬朗的他，每年中秋節都會特地返回長沙祭拜父母，余爺爺當天出門兌換人民幣，返程順便到轉運站預購中秋假期前往桃園機場的客運車票，無奈大家實在是聽不懂爺爺的口音，才會造就一場暖心的誤會。最後余爺爺接受員警的建議，先行搭乘公車返家，嗣後確認搭乘日期及時間後，再請兒子陪同一起來購票。

(中時 )