還在積極復健養傷的籃網明星前鋒杜蘭特，接受《紐約每日新聞》訪問時提到，自己未來最看好的西區對手，答案竟然出乎意料之外，因為並非湖人或快艇，杜蘭特反而相當看好獨行俠的未來，更相信東契奇與波爾金吉斯將成頂級球星。

「我很期待看到東契奇與波爾金吉斯搭配在一起打球的樣子，」杜蘭特說，「我認為他們會在獨行俠打出很特別的表現，庫班(獨行俠老闆)永遠支持他的球員，且把他們放在最佳的位置，這是一支我在未來幾年都會特別關注的球隊。」

儘管杜蘭特將因阿基里斯腱撕裂，新球季提前宣告報銷，但他仍然相當看好籃網在新球季的表現，「我即將因為傷痛問題，下季開打後沒法上場，但你們會看到很多籃網球員挺身而出，且達到另一等級，畢竟這將會是全新的開始。」

杜蘭特最後公開稱讚了自己好友兼未來隊友厄文，「我們都看到了厄文的特別之處，這些無須我去評價，當你看他打球的時候，你會有種特別的感覺，他的移動、他在場上的心態、他的籃球智商、他的效率，厄文就是如此全面的球員。」

(中時電子報)