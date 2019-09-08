年輕人喜歡挑戰，爬山、戶外冒險受歡迎。教育部青年署與非營利組織及大專校院合作於全國設置61個青年壯遊點，讓青年可以用不同的方式探索與挑戰自我，勇敢踏出舒適圈。

愛好登山的青年，不能錯過由台中山訓青年壯遊點舉辦的「尋訪最美的中級山—鳶嘴峭壁輕登山」活動。鳶嘴山被譽為全臺灣最美的中級山，因山路陡峭，登山者需手腳並用才能攀爬至海拔2180公尺的制高點，欣賞壯麗的雲海。

曾參與此一壯遊點活動的青年表示：「登山的路途十分驚險刺激，很多時候必須要行走在裸露的岩稜山上，但當到達雲霧繚繞的山頂時，總覺得一切的挑戰都值得了！寧靜的山靈之旅，樂活的生態體驗，夥伴的熱血回憶，可以三個願望一次滿足。」

如果覺得攀登鳶嘴山活動的難度太高，則可試試由屏東內埔青年壯遊點推出的「戶外冒險教育探索體驗營」。在高低空繩索攀爬體驗過程中，良好的團隊默契是非常重要的，青年透過高低空繩索攀爬體驗，除了能夠克服自我恐懼外，更能培養團隊合作的能力。

參與活動的青年分享，「自己在生活中常常遇到挑戰就退縮，但在參與此趟壯遊之後，開始懂得適時地去找尋他人協助，透過彼此合作一起面對生活中各種挑戰，也是一種自我成長與突破。」

想在今年底結束前踏出舒適圈嗎？快來體驗青年壯遊點，勇敢面對不同的挑戰，讓2019年不留白！更多青年壯遊點精彩影片，可至「壯遊體驗學習網」瀏覽，查閱活動詳細內容並踴躍報名參加！

(中時 )