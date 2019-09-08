一位高雄年輕韓粉在FB發表他為何力挺韓國瑜的原因，因為懶他過去一場造勢都沒去過，甚至是當初在家旁邊的造勢。但因為看到一群狼攻擊了韓在北農的努力，看到傾府院黨之力對付韓國瑜的支持者，他決定今日北上挺韓。(韓家軍-新生)

2020國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重幸福水漾公園進行造勢活動，各地韓粉集結要一吐怨氣。一位高雄年輕韓粉在FB發表他為何力挺韓國瑜的原因，因為懶他過去一場造勢都沒去過，甚至是當初在家旁邊的造勢。但因為看到一群狼攻擊了韓在北農的努力，看到傾府院黨之力對付韓國瑜的支持者，他決定今日北上挺韓。

一位高雄年輕韓粉在FB「韓家軍-新生」發表，他為何力挺韓國瑜的原因。他說「我高雄在地人我挺韓國瑜，我不會自私的把他留在高雄，我想告訴各位朋友身為年輕人個人的想法。我非常懶過去一場造勢都沒去過甚至是當初在我家旁邊的造勢，但待會兒就要北上明天跟大家一起同樂。」

這位韓粉呼籲，「#9月8日大家不見不散，#因韓再給國民黨最後一次機會，#這次一起挺國民黨立委，#執政黨使人失望，#韓國瑜給人希望。」他說，我們知道這兩年我們用什麼標準在看待韓國瑜，也發現了對比資訊後韓國瑜如同一面 「照妖鏡」。

他說，「我看到的是一群狼攻擊了他在北農的努力；我看到的是傾府院黨之力對付韓國瑜的支持者；我看到的是太多一面倒的資訊在大肆散播，或許有不理性單純熱情的韓粉但他們如同喜歡一個歌手的粉絲；我看到的是各媒體+自媒體把韓國瑜支持者塑造成一群不會思考的人嘲笑這些在社會正能量的人。」

其他網友留言「謝謝你站出來，不再發懶了，這次很重要，偏偏我無法北上參加，現有你們一些原本發懶的人願意出動，我才稍稍安心，加油，感謝」、「韓家軍們大家站出來，唯一支持韓國瑜」、「年輕人有好的想法，非常好，我也是対執政黨的各種行為唾棄，一個走私10009條香菸就何等的嚴重，等等罄竹難書。」

(中時電子報)