距中秋節還有5天，氣象局預報員陳建安今（8）日表示，菲律賓東側的熱帶擾動未來可能持續發展並增強，但周二天太平洋高壓開始向西延伸，對台灣的天氣有穩定作用，熱帶擾動或低壓北上的機會將受到抑制，不過仍可能為東部、東北部帶來雨勢，其他地區應該還好。但低壓帶內常有熱帶系統發展，天氣預報的變數仍存在。

陳建安說，明天台灣雖仍處於低壓帶內，但水氣已減少；南部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨，以山區及近山區平地為主，山區會有局部大雨。

周二太平洋高壓開始西伸，各地大致為多雲，僅南部仍有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。周三至周五中秋節（13日）各地大致為多雲到晴，僅東半部有零星短暫陣雨，午後南部及其他地方的山區有局部短暫雷陣雨。

到了周六水氣逐漸增多，東半部及北部有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周日低壓帶更接近，水氣增加，東半部有短暫陣雨，西半部也有局部短暫陣雨。

此外，中度颱風法西沿太平洋高壓邊緣逐漸轉北撲向日本，今日下午至明日將侵襲本州，國人如有日本行程，尤其關東地區，須注意航班交通資訊及往來安全。

(中時 )