2名女子6日一同到新北市碧潭風景區踩天鵝船，卻留下隨身包包及「我失去了希望！」的字條失去蹤影，經連日搜索，2人遺體皆以尋獲。碧潭看似水流平緩、平靜無波，但卻命案頻傳，「抓交替」傳聞層出不窮。就有網友表示，曾親眼見到朋友下碧潭游泳，上岸後腳踝多個瘀青，形狀跟人的手掌一模一樣！

34歲蘇姓女子與36歲杜姓女子，6日下午5時許相約前往新北市碧潭踩天鵝船，租借時間到了卻不見返航還船，船東發現2人在船上留下隨身包包及「我失去了希望！」的字條失去蹤影。7日先是杜女遺體被發現，8日再尋獲蘇女遺體。

有網友在《新店好厝邊》臉書社團發文表示，碧潭的水流平緩，不知道為何那麼容易出事？有網友回應，多年前曾親眼見到，有個朋友下去游泳，上來時腳踝有一個淤青，形狀跟一個人手掌一模一樣，朋友說以後不敢在碧潭游泳了。

另有網友表示「碧潭本身是個大漩渦，底下有大洞，一旦落水很容易被往下拉，連游泳健將也插翅難逃」、「那邊暗流很多，尤其大岩石那邊，很深」、「石縫+暗流，造成有碎石的漩渦」、「內有暗流加上，上下層水溫不一同，另外岸邊有些地方有爛泥，也會造成危險。我測量過水下3公尺約26~22度，水下4公尺永遠19」。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)