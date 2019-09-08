鴻海集團創辦人郭台銘原預計將在中秋當天「起義」參選，且郭陣營幕僚表態郭不排除獨立參選。據媒體報導，郭已下定決心參選2020總統，只剩下宣布時機點。且組織規劃部分，將由前立法院長王金平協助，在北、中、南、東各設立競選辦公室，強化陸軍作戰能力。

據《ETtoday新聞》報導，在初選過後，原郭競選團隊先行解散，找來前新聞主播蔡沁瑜擔任永齡基金會副執行長兼發言人一職，原本的執行長劉宥彤退居幕後。但在決定登記參選後，郭團隊部分調整。找來柯市府幕僚李縉穎、前國民黨青年團總團長林家興、永齡基金會顧問高虹安、永齡基金會顧問郭昕宜、永齡基金會執行秘書陳佳圻等人加入後，也已經開始任務分工。

報導稱，為了強化發言系統，媒體發言小組未來將一口氣擴編至5至10位，「應郭台銘要求將分為政論節目組和時事回應組」。在政論節目組部分，高虹安論述能力極佳且可攻可守，目前是郭團隊的超級戰將。且在媒體聯繫部分，原本郭台銘在鴻海任內就已經成立的「郭董媒體聯絡群組」，目前已達500人上限，除政經線記者，甚至有不明人士加入。因此，待郭正式獨立參選後，郭陣營也規劃重建LINE群組，讓訊息和行程不再受到干擾。

報導指出，郭台銘已下定決心參選2020總統，只剩下適當的宣布時機點。在組織規劃部分，將由前立法院長王金平協助，在北、中、南、東各設立競選辦公室，強化陸軍作戰能力。「王金平在初選時於各地成立的王金平之友會，以及台北市長柯文哲的柯粉俱樂部，也會協助郭台銘完成連署作業」。

(中時電子報)