翻攝自 日本麒麟官網

愛喝啤酒的人，多少都會因為啤酒肚、發胖而困擾，但現在最新出的啤酒，不只熱量是0，還有瘦小腹的作用！日本麒麟新出了一款減肥啤酒「Kirin Body FREE」，號稱對身體無負擔，酒精含量0、卡路里0、糖分0、啤酒嘌呤含量0的無酒精啤酒，是史上第一款用熟成啤酒花製作，藉由熟成啤酒花的苦味酸，達到降低腹部周圍脂肪的效果，喝起來還有啤酒風味，啤酒花苦味也較少，比一般的啤酒清爽。

根據日本麒麟官方網站公布每天喝一瓶「Kirin Body FREE」的實測結果，發現有喝這啤酒的人在第4週腹部脂肪就有減少，到了第12週腹部脂肪面積更少了約16平方公分，從體驗報告上來看「真的有減少腹部脂肪！」 這款啤酒10月15日才在日本上架，有去日本玩的人可以嚐鮮一下。

翻攝自 日本麒麟官網

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(中時電子報)