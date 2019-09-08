跨足文學界與政治界的李敖，去年3月不敵腦幹腫瘤摧殘病逝，享壽83歲，然後事要求低調簡單處理的他，身後反倒非常不平靜，長女李文與兒子李戡因種種問題爆發戰火，甚至走上法庭，李敖過世1年半的現在，兩人訴訟還未了結，而李文日前出庭時，赫見同父異母弟弟聘用的是爸爸的御用律師，想起了父親，因此曝光李敖「遺願秘辛」，怒批李敖生前託付的願想未被實踐。

李文臉書po文。(翻攝自李文臉書)

李敖長女李文與弟弟李戡之間有多場官司正在進行中，日前李文出庭，雖未見到李戡，但卻看到對方的代理人，正是李敖生前的御用律師，因此想起了父親，難過透露李敖成仙1年半，李戡除了用父親留下的資源及御用律師來攻擊、汙衊她外，「幾乎關於老爸的遺願(未完的書册/大全集後篇、出版集團、李敖兩岸文物大陸北京展)及李家人必需成立的李敖文化基金會、李敖博物館，所有可以將李敖自由思想發揚光大的志業，對方一件也都沒做」。

李文痛批李戡竭力攻擊她，「現在(對方)對付我的所有手段，竟然說都是依照大師的遺願....難道老爸的遺願就只是要將我摒除在李敖家之外、是如此的第一要務嗎？」，她強調自己是李敖孩子裡頭唯一一個親子主題被寫成書(《坐牢爸爸給女兒的80封信》)的兒女，更是李敖孩子裡第一個拿博士學位的，甚至女兒都是爸爸第一個看到的孫子，李敖的遺囑中，寫她的篇幅最多，也被拿來做為結尾，基於提及的種種「秘辛」，李文更不甘受到如此對待。

(中時電子報)