豐原凝聚社舉行入火安座暨三年圓香祈安遶境大典，許多友宮陣頭獲邀贊境，現場熱鬧滾滾。（讀者提供／王文吉台中傳真）

民眾投訴廟會活動施放大量煙火，冒出灰黑色蕈狀雲，造成空氣汙染。（讀者提供／王文吉台中傳真）

民眾投訴廟會活動施放大量煙火，現場紙箱、炮盒堆積如山。（讀者提供／王文吉台中傳真）

廟會嗨到凌晨不讓你睡！台中豐原一間宮廟6、7日舉行廟會活動，不料慶典太過熱鬧，連續兩夜施放鞭炮及高空煙火，引發擾民聲浪，神岡、潭子居民也一夜難眠。警方表示，該宗教團體有提出繞境申請，但過程違規屢勸不聽，撤銷後仍持續進行，已依法告發，至於空汙、廢棄物部分，由環保、消防單位裁處。

豐原凝聚社6、7日舉行入火安座暨三年圓香祈安遶境大典，並在八方夜市設壇接受信眾及友宮參拜。多位西勢里、西安里、豐圳里居民投訴指出，廟會活動從禮拜六開始聚集人潮，不過天黑之後就變了調，不僅徹夜鑼鼓喧天，還在深夜施放高空煙火，吵到根本無法入睡。

宗教慶典太過熱鬧，當地社皮里、豐田里辦公室、派出所電話接到手軟，警方協同里長到場屢次勸導，也是束手無策。廟會活動在7日深夜、8日凌晨達到最高潮，宮廟陣頭不僅沿街鳴放鞭炮，競相施放高空煙火，震天價響，伴隨七彩光束照亮夜空，接著蕈狀煙霧直衝天際。

深夜炮聲隆隆，擾人清夢，抱怨留言灌爆凝聚社臉書，地方社團更是罵聲一片。不只豐原居民一夜難眠，鄰近的神岡、潭子也受影響。投訴民眾怒斥，「連續鬧2天，公權力何在？根本無政府狀態！」廟會慶典在8日清晨告一段落，但豐原大道1段街道遺留大量紙箱、炮屑。

豐原分局指出，該宗教團體事前提出繞境申請，警方依法予以核准，但過程違規，警方多次開立勸導單及約制單，仍燃放過量鞭炮，加上屢勸不聽，7日晚間8時廢止該活動臨時使用道路許可，並針對承辦單位未經許可舉辦廟會遶境行為依道路交通處罰條例連續舉發。

至於負責人部分已依社會秩序維護法偵處，另通知消防局及環保局等單位到場依權責查處。由於該活動超過夜間10時仍施放炮竹違反管制行為，環保局依違反噪音管制法第8條第4款依法告發處分共計5件。

(中時 )