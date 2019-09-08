風暴多利安（Dorian）今天襲擊加拿大大西洋沿岸地區，吹倒樹木、造成逾37萬人沒電可用，諾瓦斯科細亞省首府哈利法克斯（Halifax）市區一個建築起重機也被吹翻。

加拿大公共安全部長古岱爾（Ralph Goodale）推文表示，暴風過後，政府將派遣部隊協助災後重建。

地方當局呼籲居住近海岸的民眾應作預防性疏散撤離措施。

加拿大颶風中心表示，多利安失去颶風眼後，列為強烈後熱帶風暴，以每小時150公里風速通過哈利法克斯，相當於「沙費爾-辛浦森制」（Saffir-Simpson scale）的2級颶風。

法新社引述當地官員說法表示，多利安已在諾省帶來100毫米雨量，明早雨量恐翻倍。

路透社和加拿大廣播公司（CBC）報導， 諾省電力公司表示，截至晚間9時40分，省內逾37萬民眾停電，相當於諾省約75%人口都無電可用。所幸目前沒有風災傷亡傳出。

今天下午在哈利法克斯市區內，遭多利安吹倒的樹木倒落在民宅上，至少有一房屋頂被吹落，並把一個位在施工中建築物頂端的起重機給吹翻。

多利安上週稍早以5級颶風之姿重創巴哈馬，目前證實43人喪生，且死亡人數預料將進一步攀升。

多利安昨天肆虐美國北卡羅來納州外灘群島（Outer Banks Islands）部分地區。

多利安今早風速增強為每小時160公里的2級颶風，但接近加拿大沿岸時風力減弱。

加拿大颶風中心預測，經過諾省後，多利安將轉向愛德華王子島省（Prince Edward Island），明天達紐芬蘭省（Newfoundland）。

(中央社)