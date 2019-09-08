今年恰逢古寧頭戰役70週年紀念，為了向勞苦功高的國軍官兵致敬，一群熱愛跑步的軍人，在素有「超馬上校」之稱的國內路跑愛好者鄒雙喜號召下，舉辦「榮耀九三 向國軍致敬」路跑，上午在高雄開跑，數千名跑者來為國軍官兵加油鼓勵，度過一個不一樣的九三軍人節。
這項活動是首度在南部舉行，在國軍官兵、退伍軍人路跑社團、協會等社會大眾熱烈支持下，有將近2000位選手報名參加4K(休閒組)、10K(健康組)及21K半程馬拉松。
許多部隊主官也親自帶領參賽下，包括陸軍333旅長；陸戰隊指揮官；憲兵204指揮部指揮官除；203新訓部隊主官等，率領千餘名現役軍人及眷屬全程參加。
「榮耀九三」路跑在國防部、高雄市政府、旗津區公所等相關單位指導鼓勵及立法院國防委員趙天麟支持下，秉持「向國軍致敬」目標，彰顯國軍官兵建軍備戰成效，結合國軍人才招募文宣，近距離與民眾接觸，傳達「軍愛民 民敬軍」理念。
大會同時也邀請朱耀武、許 敏、黃聰碧等多位七七抗戰、古寧頭戰役及八二三砲戰老兵到會場接受現場群眾、後輩官兵致敬；參賽選手當中，陸戰99旅少校連長陳進誠(當選國軍楷模)、陸戰隊指揮部黃世宏中校、99旅楊耀禎中校(當選海軍訓練績優楷模)、陸戰99旅許嘉宏上尉(當選海軍訓練績優團體楷模)等四位年度戰訓任務優異幹部，也接受了大會一項特別的頒獎表揚儀式。
最特別的是，今年七月台南火車殺警案中，見義勇為的333旅中士砲長羅偉，今天也成了會場矚目的焦點人物。
大會為凸顯活動有關社福特色及發揚「軍民一家親」精神，同時也邀請數組視障跑友參賽，讓眼睛視覺障礙朋友也能享受與一般正常人同樣奔馳、揮汗的運動樂趣，希望跑友們在賽道上能多給予鼓勵；用實際作為激勵盲胞殘友建立「永不放棄 活出自己」的積極人生觀。
高雄市政府韓國瑜市長極為重視這場敬軍路跑活動，特別指派葉匡時副市長代表他本人親自到現場向國軍致敬。葉匡時肯定所有老前輩老英雄年輕時為國家所做的犧牲奉獻，更對現役官兵在建軍備戰、保鄉衛民方面的卓越成效表示敬佩。
(中時電子報)
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