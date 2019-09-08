今年恰逢古寧頭戰役70週年紀念，為了向勞苦功高的國軍官兵致敬，一群熱愛跑步的軍人，在素有「超馬上校」之稱的國內路跑愛好者鄒雙喜號召下，舉辦「榮耀九三 向國軍致敬」路跑，上午在高雄開跑，數千名跑者來為國軍官兵加油鼓勵，度過一個不一樣的九三軍人節。

這項活動是首度在南部舉行，在國軍官兵、退伍軍人路跑社團、協會等社會大眾熱烈支持下，有將近2000位選手報名參加4K(休閒組)、10K(健康組)及21K半程馬拉松。

許多部隊主官也親自帶領參賽下，包括陸軍333旅長；陸戰隊指揮官；憲兵204指揮部指揮官除；203新訓部隊主官等，率領千餘名現役軍人及眷屬全程參加。

憲兵204指揮部在指揮官帶領下全程參賽。(主辦單位提供/戴志揚高雄傳真)

「榮耀九三」路跑在國防部、高雄市政府、旗津區公所等相關單位指導鼓勵及立法院國防委員趙天麟支持下，秉持「向國軍致敬」目標，彰顯國軍官兵建軍備戰成效，結合國軍人才招募文宣，近距離與民眾接觸，傳達「軍愛民 民敬軍」理念。

大會同時也邀請朱耀武、許 敏、黃聰碧等多位七七抗戰、古寧頭戰役及八二三砲戰老兵到會場接受現場群眾、後輩官兵致敬；參賽選手當中，陸戰99旅少校連長陳進誠(當選國軍楷模)、陸戰隊指揮部黃世宏中校、99旅楊耀禎中校(當選海軍訓練績優楷模)、陸戰99旅許嘉宏上尉(當選海軍訓練績優團體楷模)等四位年度戰訓任務優異幹部，也接受了大會一項特別的頒獎表揚儀式。

在台南鐵路殺警案中見義勇為的羅偉中士與國軍楷模一起上台接受表揚。(主辦單位提供/戴志揚高雄傳真)

最特別的是，今年七月台南火車殺警案中，見義勇為的333旅中士砲長羅偉，今天也成了會場矚目的焦點人物。

大會為凸顯活動有關社福特色及發揚「軍民一家親」精神，同時也邀請數組視障跑友參賽，讓眼睛視覺障礙朋友也能享受與一般正常人同樣奔馳、揮汗的運動樂趣，希望跑友們在賽道上能多給予鼓勵；用實際作為激勵盲胞殘友建立「永不放棄 活出自己」的積極人生觀。

高雄市政府韓國瑜市長極為重視這場敬軍路跑活動，特別指派葉匡時副市長代表他本人親自到現場向國軍致敬。葉匡時肯定所有老前輩老英雄年輕時為國家所做的犧牲奉獻，更對現役官兵在建軍備戰、保鄉衛民方面的卓越成效表示敬佩。

(中時電子報)