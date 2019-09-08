縣長張麗善與民意代表共同點燃火把，隨後近3000人舉火把迎暗景，繞客家庄祈福。（周麗蘭攝）

黃振崇校長（中）表演「斬馬刀」、張岸誠師傅（右）表演「軟鞭鍊阿套」，另位師傅表演兵器「丈二」。（周麗蘭攝）

2019客庄十二大節慶「雲林詔安客家文化節」7日晚間震撼登場，雲林詔安客家民眾沿襲先民拿火把守夜的情景，近3000人舉火把迎暗景，繞客家庄祈福；8所國小200名學童一起打七崁武術套路，在在表徵不忘先民文化。

縣府文化處指出，早年客家先民抵達雲林開墾，為守護家園防禦盜賊，村民拿火把守夜是老一輩共同的記憶；為了防禦侵擾，詔安客家人請師傅教拳自保，七嵌武術的源流由此產生。

近年詔安客家文化覺醒，先民拿火把顧更的守護作為轉為「中秋節迎暗景」民俗；西螺七崁武術文教基金會在各流派師傅指導下，彙編、錄音「七崁武術綜合套路」，多年來在崙背鄉、二崙鄉、西螺鄉每一所國小傳習。

7日晚間六點多，雲林詔安客家文化節在崙背鄉立圖書館旁登場，近200位小朋友在旭光國小校長黃振崇帶領下，表演綜合振興社、武野館、勤習堂三大武館拳母菁華的西螺七嵌綜合套路第一式，小孩們的拳法架勢十足，獲得如雷掌聲。

接著七嵌港尾武術傳奇話劇表演、詔安客語布袋戲、七嵌武術老中青匯演七嵌武術紀錄片發表、火把舞、在地詔安藝文演出陸續登場，規模是雲林詔安客家文化節歷年來最盛大的一次。

現場各類客家工藝DIY、客語闖關、客家古早味美食品嚐迎客，彰顯詔安客家文化的特色。重頭戲是持火把踩街遶境，3000多名民眾及遊客一同拿火把繞行客家庄。

縣長張麗善特別感謝客委會大力支持詔安客家文化，歡迎全台民眾參與9月7日至10月7日為期1個月的「雲林詔安客家文化節」，活動每逢周末登場，包括崙背鄉公所「踏鐵馬健行遊亮點客庄」、貓兒干文史協會「懷舊影像尞客家」、二崙公所「牽手二崙-與詔安共舞」、深坑「溪王祭」、二崙來惠社區「回頭屋若來若靚」、崇遠堂「西螺七嵌詔安客家古禮文化祭」等主題活動。

(中時 )