美國與北韓的核子談判陷入僵局，美國國務院對北韓政策特別代表畢根昨天表示，北韓必須在為時已晚之前，停止阻撓會談。

畢根（Stephen Biegun）昨天在美國密西根大學（University of Michigan）演講時表示：「如果我們要成功，北韓就不能再尋找談判的障礙，而是要在機會還存在的時候，尋找交流的機會。」

美國國務院今天發布畢根的演講稿。

美國總統川普2018年6月在新加坡與北韓領導人金正恩舉行高峰會後，美國與北韓展開歷史性對話。

川金今年2月於越南河內召開第2次峰會，但未達協議。

今年6月兩人再次在南北韓非軍事區（Demilitarized Zone）會面，同意重啟工作層級對話，但那樣的對話至今尚未展開。

北韓近幾週頻頻試射短程飛彈，儘管川普不願對此有所批評，美國官員都認為這是北韓的挑釁動作。

畢根演說時表示：「我們已經很明白地對北韓說，我們早就準備好了，一聽到他們的消息就可以交流。我們準備好了，但我們沒辦法自己做這件事。」

(中央社)