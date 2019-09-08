50歲，是許多好萊塢女星壓根都不想提的數字，墨西哥女星莎瑪海耶克（Salma Hayek）卻不避諱地在IG宣告，還附上一張泳裝照，寫著「我明天就53歲，怎樣？」。貼文一出，隨即有1百萬人按讚。

在53歲的生日派對上，莎瑪海耶克和她的老公、法國開雲（Kering）集團執行長皮諾特（François-Henri Pinault）深情一吻，嘴裡還有著奶油蛋糕。

莎瑪海耶克在IG宣告自己已經53歲。（圖／Salma Hayek IG）

1990年代就出道的莎瑪海耶克，曾和西班牙男星安東尼奧班德拉斯演過《英雄不流淚》。在充斥種族和性別歧視的好萊塢，外表美艷的莎瑪海耶克，始終無緣演出足以發揮演技的大角色。一直到墨西哥藝術家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）傳記電影《揮灑烈愛（Frida）》，成為首位入圍奧斯卡女主角獎的墨西哥演員。

近30個年頭，歲月並沒有在莎瑪海耶克身上留下太多痕跡。「唯獨眼睛，變老最糟的，就是得戴老花眼鏡，這騙不了人。」莎瑪海耶克形容，比起更年期，戴老花眼鏡更困擾她。

IG擁有上千萬人追蹤的莎瑪海耶克，素顏不上妝、一頭亂髮的照片最受歡迎。主張不染髮的她，白髮入鏡也不在乎。粉絲稱讚她總是閃閃動人、看不出已經超過50歲。

從年輕步入中年，莎瑪海耶克的養生之道很親民，除了重視早餐、維持基本運動量，在高壓忙碌的演藝事業裡，她靠瑜伽和冥想保持積極與鬥志，熬過許多低潮時刻。

「我有時會嚷嚷，我50好幾了，為什麼還要注意看起來好不好？我都找到真命天子了。但實情是，我想和他一直牽手到老。」－莎瑪海耶克

「中年之後身體要健康，早餐很重要。」莎瑪海耶克曾上節目示範她的特製早餐，把無糖優格鋪在盤底，上面放木瓜、芒果、石榴和莓果，外加生菜、甜椒、小黃瓜，灑上杏仁或其他堅果，最後淋上椰子油。

過去10年，莎瑪海耶克除了持續演出、執導和製片的演藝事業，還積極開發斜槓人生，包括：現榨果汁和宅配果昔創業家、美妝和時尚服飾公司老闆，同時也是妻子和母親。在忙碌的行程表裡，莎瑪海耶克還是會盡量擠出時間運動。

「莎瑪知道一週只運動兩天是不夠的，她每天運動一次，一週七次，每次不超過30分鐘，」健身教練席爾斯（Sara Shears）說，有氧運動和搭配重訓的高強度間歇運動，是莎瑪海耶克最常做的項目。另外莎瑪海耶克每天都會溜狗，她曾說：「這兩隻狗也是我的健身教練，每天我跟牠們散步運動。」

莎瑪海耶克入主漫威，演出《永恆族》(The Eternals) 。（圖／Salma Hayek IG）

說到莎瑪海耶克最熱衷的運動，莫過於調整身體姿勢和強調深層放鬆的靜瑜伽（restorative yoga），以及靜坐冥想。「瑜伽讓我的身體保持正確的位置，姿勢正確，全身肌肉就能正常施力與放鬆，連刷牙的站姿都是可以訓練的。」

「生活裡許多小事往往很簡單，但都會讓我很有感受，容易滿足，人就快樂。」莎瑪海耶克透露，年紀帶來最大的優勢，就是很快就能看透，什麼是對自己最好的決定。

「我不想花時間假裝自己還很年輕，然後忘記我現在擁有的生活。」

資料來源：Harpers Bazaar、Today、Little Things

(中時電子報)