星宇航空明年1月23日首航，發言人聶國維證實，將是澳門、濱城、峴港三航點齊發，目前規劃每條航線每周至少7班以上，澳門預計每日2到3班。而下一階段的航點規劃，則預計是宿霧與曼谷。

長榮航空前董事長張國煒於2018年成立星宇航空，歷經約1年的籌備期，獲得交通部申請核定11條定期航線、2條定期包機航線，包括桃園飛往沖繩、大阪、福岡、仙台、札幌、函館、名古屋、成田等8條日本航線，以及桃園飛往曼谷、清邁、普吉島等3條泰國航線，台中也有飛往成田、大阪2條定期包機航線。

由於星宇開航初期僅有3架飛機執飛，飛行航點有限，首架飛機A321 neo將於11月底交機，其餘兩架飛機都會陸續交機，預計明年首航前全數到位。聶國維指出，目前確定首航將有澳門、濱城、峴港三條航線，每條航線每日至少一班、每周則有7班，其中澳門預計每日有2到3班，9月就可正式確認。

聶國維表示，將陸續開闢新航線，現已申請曼谷與宿霧航點，可能成為下一波經營航點，另外10月上旬將有制服發表會，屆時將公佈是由哪位台灣本土設計師操刀設計。

星宇航空去年起對外招募人才，目前員工數逾500人，已招考兩批培訓機師，今年5月也對外招募有經驗的機師。而首批招募的120名空服員，於7月開始分批報到，預計明年6月將再招募第二批空服員。

據星宇航空機隊規劃，10架租賃的A321neo單走道飛機，2021年將全數到位，今年3月與空中巴士簽約購買的17架A350廣體客機，首架於2021年底到台灣，預計2022年開航美國航線，17架廣體客機則預計2024年底全部交機完畢。

(中時 )