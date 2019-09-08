邁入數位時代，傳統的旅遊市場也面臨轉型考驗，線上訂房平台Expedia集團指出，近年泰國、印尼來台人數持續增加，兩者住宿需求均較去年同期成長2成，而觀光產值將於2020年達1.7兆美元，其中52％來自線上旅遊，且旅客對於「機加酒」的套裝行程需求成長為一般訂房的4倍之多，成長幅度最大為泰國、印尼、日本、美國等。

受到大陸限縮旅客來台影響，交通部投入36億推出秋冬國旅獎助計畫，各部會也投入10.2億元加碼補助。然而Expedia集團指出，相較於國旅，國際旅客優勢更大，不只每日平均房價較國人多付200元、入住多1天外，也會比國旅提早20天預訂，且取消率少5％，明顯國際旅客的投資報酬率比國旅更高。

Expedia集團表示，據該訂房平台紀錄顯示，今年上半年來台旅客住宿率成長15％，其中東南亞、英國與澳洲市場增幅較大，成長人數最多的國家包括印尼、泰國、英國、加拿大、澳洲，此排名與Expedia在歐美市場較為成熟有關，也顯示網路訂房已逐漸在亞洲地區普及。

Expedia集團指出，亞洲市場為行動下單主力，各國數位訂房的日均房價分別為韓國2850元、日本與新加坡2750元、大陸2700元、香港2650元，其中新加坡旅客平均入住3天，其餘國家則均為2天。而日本人習慣較早訂房，約42天前預訂，大陸人則最晚訂房，約14天前預訂。

Expedia集團表示，從問卷調查中發現，現代旅客因為資訊爆炸影響，常有「假期規劃選擇困難症」，在安排行程時感到疲憊，導致訂錯房、訂錯時間，因此顯示「一站式購物」對現代旅客的重要性，據數據顯示，國際旅客特別偏好「機加酒」套裝行程，今年上半年來台旅客預訂套裝行程的需求較去年成長4成，且訂購「機加酒」行程的旅客，取消率較一般訂房者低6成。

(中時 )