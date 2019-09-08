有名女網友指出，這場造勢大會本來沒空參加，「但是一個心一直懸掛著」，最後跟她老公還是訂了車票北上力挺韓國瑜。(擷取自韓國瑜總統後援會前進總統府臉書社團)

女網友的文章。(擷取自韓國瑜總統後援會前進總統府臉書社團)

國民黨總統參選人韓國瑜，今天將到新北市三重幸福水漾公園進行造勢活動，各地韓粉集結力挺。有名女網友指出，這場造勢大會本來沒空參加，「但是一個心一直懸掛著」，最後跟她老公還是訂了車票北上力挺韓國瑜。這篇文章也釣出許多韓粉紛紛表示「我也好猶豫但還是衝了」、「我們本來也有事無法去參加，但現在也不管了，從苗栗北上參加活動」。

有網友在臉書社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」PO文指出，第一次坐統聯客運，就是為了參加今天韓國瑜的三重造勢大會。她提及，本來沒空參加，但是「一個心一直懸掛著」，最後跟老公還是不管一切，訂了車票北上，前往力挺韓國瑜。

這篇文章引來許多網友熱烈反應，其中有許多網友表示「我也好猶豫但還是衝了」、「我們本來也有事無法去參加，但現在也不管了，從苗栗北上參加活動」、「我也是！原本有事情後來總算排開，可以去支持韓國瑜了」。

看到這位女網友的力挺行動，也讓許多網友紛紛表示「等等準備好了就出發！能用行動支持的來去囉，總之明年一定要換政黨就對了」、「為了韓市長一句話，人多不多，為了解除他的憂慮，我今天也要去造勢了」、「賢伉儷的勇氣與精神令我感動」、「加油給你100個讚」、「我們正在坐車前往台北三重現場，大家加油」、「超级感動人心，朋友加油，一起來去參加造勢吧」。

(中時電子報)