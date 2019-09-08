效力紅襪的台灣好手林子偉，在8月底於3A出賽時，為了接外野飛球而撞到全壘打牆，經檢查後發現腦震盪因此進入傷兵名單，不過今日隨隊現身芬威球場，紅襪總教練柯拉(Alex Cora)表示與林子偉要代表台灣參加12強有關。

林子偉為了接飛球而導致腦震盪後，被放入傷兵名單，原以為小聯盟賽季結束，也代表林子偉今年賽程到此為止，不過林子偉今日卻出現在紅襪主場休息室。根據波士頓媒體《Mass Live》報導，總教練柯拉表示因為林子偉很有可能代表台灣，參加年底的12強棒球賽，「所以我們只是想確定他的狀況都OK。」

不過林子偉仍在紅襪的40人名單中，按照大聯盟規定來說，40人名單內的球員無法放行出征12強，因此另一家媒體《CBS Sports》則猜測，有可能讓林子偉隨隊檢查傷勢後，趕在月底前重返大聯盟。

大聯盟雖支持WBSC(世界棒壘球總會)舉辦的12強賽事，不過雙方有達成協議，40人名單內的球員無法參與賽事，此規定至今仍在，雖然旅美球員大多有意願批國家隊戰袍，不過仍無法違背白紙黑字的協議。

(中時電子報)