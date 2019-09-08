法國與巴西的口水戰愈演愈烈，繼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）附和網友貼文，認同法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）其貌不揚之後，又一名巴西部長在公開場合譏諷碧姬「真的醜」，儘管他事後道歉只是開玩笑，但爭議言論已引發關注。

巴西柔術大師暨現任觀光大使葛瑞西槓上法國總統，在個人推特怒嗆馬克宏是弱雞、小丑，辱罵馬克宏妻子碧姬是老太婆。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）5日在一場論壇中公開譏笑碧姬「真的醜」，他的幕僚隨後發表聲明致歉，稱葛德斯只是在開玩笑，希望獲得原諒。

巴西政界高層近日頻繁拿法國第一夫人的外貌大作文章，起因為法國總統馬克宏在7大工業國（G7）峰會上將亞馬遜森林大火列入討論項目、主張G7提供巴西援助金，還批評巴西總統波索納洛在環境保護方面做得不夠，引來波索納洛不滿，稱歐洲不夠格對巴西下指導棋。會後，有巴西網民在波索納洛官方臉書放上37歲巴西總統夫人蜜雪兒．波索納洛（Michelle Bolsonaro）與66歲法國總統夫人碧姬的對比照，波索納洛隨後竟在推文下方回應，「別羞辱這傢伙，哈哈，這下你明白為何馬克宏總要找巴西碴了吧」，有意暗示碧姬魅力不若自己的夫人，兩國口水戰就此開打，馬克宏後續砲轟波索納洛相當無禮，「巴西女性大概會為這就是他們的總統而感到羞恥。」

除了總統與經濟部長，巴西柔術大師暨現任觀光大使葛瑞西（Renzo Gracie）本月初也加入戰局，2日他在個人推特貼出一段充滿髒字的自拍影片，他威脅馬克宏若敢來巴西，絕對要掐住他的脖子，砲轟馬克宏是弱雞和小丑，稱巴西旅遊人數下降全是因為「一堆小丑」在亂說亞馬遜野火比往常還要大，他痛罵馬克宏比同性戀男性還要娘。葛瑞西後續將炮火轉向碧姬，稱馬克宏和一個老太婆睡一起，「她是真的醜。」

法國總統夫人碧姬（右）穿著很有自己的風格。（資料照／TPG、shutterstock）

法國總統夫人碧姬穿著很有自己的風格。（資料照／路透社）

(中時電子報)