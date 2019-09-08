紅襪外野手貝茲試圖接殺高飛球失敗。（美聯社）

基襪大戰第2場，洋基和紅襪幾乎翻轉前一場的比數，8日這仗洋基以5-1扳回一城。紅襪再壓上8人牛棚大軍，但被洋基英卡納西昂(Edwin Encarnacion)重炮轟擊，自家打線還差點遭完封，第9局才靠馬丁尼茲(J.D. Martinez)陽春炮破蛋。

洋基的得分集中在4局上，一壘有跑者時，桂格瑞斯(Didi Gregorius)一棒拉打到右外野，紅襪外野手馬丁尼茲站定位之後卻漏接！原來是陽光直射芬威球場的右外野，戴著墨鏡的馬丁尼茲仍被大太陽給閃瞎，失去平衡跌坐在地上，紀錄上成為二壘打。

紅襪緊急換投，桑契斯(Gary Sanchez)打成右外野小飛球，紅襪3個野手去追，沒想到烈日當頭，必死的球居然沒人接到！本來放棄希望的桑契斯拔腿衝刺，成為兩分打點二壘打，英卡納西昂緊接著補上一轟再添兩分。洋基靠著太陽公公幫忙，意外單局4分奠定勝基。

前日破釜沉舟的紅襪今日鬥志全消，除了馬丁尼茲的陽春炮，最遠只攻到二壘一次，還沒上過三壘。洋基左投傑哈普(J.A. Happ)先發6.1局無失分，跨場15.1局無失分，自責分率降到5.10，但可能還是扛不了季後賽。

這是英卡納西昂9月回歸之後的第2轟，他本季打擊率0.239只是普通，不過有32轟之多。洋基總教練波恩(Aaron Boone)還不急著備戰季後賽，他表示目前當務之急是盡快摘下美東王座，他們的魔術數字還剩11。

(中時電子報)