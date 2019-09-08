南韓中央災難安全對策本部7日公布，颱風「玲玲」帶來的暴風豪雨在南韓造成3人死亡、20多人受傷，16萬多戶居民家中停電，7000多公頃農作物受災，損失規模還不斷擴大。

南韓聯合新聞通訊社報導，具體來看，截至7日晚間11時，南韓全國434處公共和民間設施發生財產損失，18棟住宅和62棟商業建築浸水，養殖場斷電導致2.2萬條皇帝魚和500頭生豬死亡。

濟州道和全羅南道35艘船隻遭遇風浪翻覆，江原道22輛汽車損壞，首都圈165個看板招牌被風刮下墜落。

濟州、首爾等地108所學校外牆脫落，被列為天然紀念物的海仁寺樹被強風吹倒，史跡第18號晉州城等10處文化遺產以及多處道路、防波堤、海岸公路、信號燈有不同程度受損。

受颱風影響，南韓全國13處機場的232條航線、100條水路航線的165艘客輪停航。漢拏山、雪嶽山、北漢山、內藏山等21個國立公園的558條散步路禁止出入。

南韓氣象廳於7日晚上解除本次颱風特報，改為強風和風浪特報。南韓政府計畫在掌握受害情況後展開緊急救助和恢復工作，並繼續加強受災地區的安全管理。

(中央社)