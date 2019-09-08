康寧大學去年爆出斯里蘭卡外籍生非法打工案時，被教育部查出「案外案」，36位推廣教育學分班學生未經合法招生程序，直接轉為學位生。康寧大學今表示，已對其中26位學生撤銷學位或學籍，另外10位狀況正由司法單位調查，將視結果再決定如何處理。

教育部高教司長朱俊彰表示，去年底康寧大學爆發外籍生非法打工事件，教育部組成調查小組前往學校調查所有學生的入學資料，釐清這批斯里蘭卡學生如何進入康寧大學。不過在調查過程中卻發現案外案，有36位本國籍學生，原本讀推廣教育學分班，卻未經過合法程序就直接升為學位生，違法規定。

朱俊彰說，這36人如果是合法的學位生，一定要經過報名及升學考試等過程，但學校卻拿不出這些資料，因此教育部要求康寧大學進行調查，一旦這些學生違反規定，就應依學校學則撤銷學籍或學位。康寧大學原本應該在最近將處理結果報來教育部，但又申請延期，所以教育部也不知道最後結果為何。

康寧大學主秘閻亢宗說，這36個學生均在104學年入學轉為學位生，其中16人是學士班、另外20人是碩士班。但不久，陸續有26人自行退學，之後還有1人休學，另有9名學生已取得碩士學位畢業。

閻亢宗表示，他們依照教育部的指示進行調查，但當時辦理此案的主管和同仁都已經離職，加上一直找不到這批學生合法入學程序的資料，因此在今年初的校務會議就已決定，撤銷這些人的學籍或學位。

「依照程序，要撤銷學籍或學位，必須通知當事人。」閻亢宗說，學校以雙掛號通知這36位學生，其中26人沒有異議，因此他們的學籍或學位已被撤銷；但另外10人則回覆說，他們當初是經過合法入學。

閻亢宗表示，關於推廣教育學分班學生直接轉為學位生的事件，今年4月份調查局來函，要求學校提供相關資料，目前整個案子已經進入司法程序。那10個學生的學籍或學位是否會被撤銷，將視司法調查結果來決定。

對於康寧大學讓推廣教育學分班學生直接轉為學位生，教育部之前已扣減該校獎補助款和招生名額，檢察官也正在查康寧教職員有沒有詐領教育部補助款。教育部提醒康寧大學，要撤銷學生學籍或學位，必須有正式的通知及完整的程序，以利他們提們可以提行政救濟。

(中時 )