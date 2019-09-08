盧秀燕一行人，參訪中央車站區都市計畫。（台中市新聞局提供／陳世宗台中傳真）

台中市長盧秀燕於台灣時間7日參訪阿姆斯特丹運河及中央車站區都市計畫。她表示，因荷蘭絕大部分國土由填海造地而成，擁有先進的水利工程技術與經驗，這次參訪有助於未來市府擬定治水政策；加上台中市有許多排水圳、溝渠具有歷史意義，未來在治水時，也會兼顧文化與歷史的保存。

盧秀燕參訪團一行人，昨日參訪荷蘭阿姆斯特丹運河及中央車站區都市計畫，沿途看見阿姆斯特丹這座城市以河港為中心，依序被辛格運河、紳士運河、國王運河、王子運河包圍，加上貫穿其間的放射狀運河，構成一個獨特的放射狀運河網。

盧秀燕指出，荷蘭大約60％至70％位在低窪地區，水利工程因而相當重要，台灣水利工程界的人幾乎都會到荷蘭取經，台中市也有極少部分低窪地帶，因此如何改善排水、解決水患，都是我們要學習的對象。

「水利工程不是只治水，文化與歷史保存也相當重要！」盧秀燕表示，台中市有許多排水圳、溝渠具有歷史意義，未來在治水當中如何保存歷史文化，是需要思考的課題，市府未來將與文資局合作，加強水利工程與歷史文化的保存與發揚。

水利局長范世億說，荷蘭地處低窪地帶，台灣不少解決地層下陷的方式，多是向荷蘭取經，因此，每次造訪這裡都有很大的收穫，而目前文資局跟水利署及水利相關單位對於台灣舊有的堤防、壩都有考古上的發現，很多都位於台中，希望把這部分的文化加以保存。

阿姆斯特丹市中心區的扇形架構於 1663 年已成雛型，以中央車站為中心，以道路、運河放射與環繞交織成此扇形街廓，交通網路也是由中央車站出發，以軌道電車、運河渡輪及地下鐵構成完整的大眾運輸網。盧秀燕一行人也搭乘軌道電車，瞭解當地對舊建築物再利用與都市水岸空間處理作法，未來可成為市府推動中區再生、大車站計畫及柳川、綠川改造的參考。

(中時 )