行政院長蘇貞昌今(8日)上午出席「輔導機車行升級轉型說明會」。(吳亮賢攝)

高雄市長韓國瑜日前因稱等待日本學者25分鐘，引起外界熱議，他也特地開直播澄清，強調只是個誤會，日本學者並沒有遲到，但仍有大批支持者湧入日學者松田康博臉書留言，對此行政院長蘇貞昌今(8日)受訪時表示，「大家支持對象有喜好，但做事總有個標準，不要鬧到國際笑話。」

另外對於台北市長柯文哲昨(7日)在台中辦粉絲見面會時，再度酸蔡英文問他台灣價值一事，同時又批蔡以把國家安危當政治利益操作，蘇貞昌回應，「清廉勤政愛鄉土，是從我們建黨執政沿路堅持，固然也有做不夠好的地方，請國人多多指教。」

蘇貞昌表示，是否真正清廉勤政愛鄉土，可以經過時間、事件檢驗，「尤其是首長更應該接受長期、嚴格的每一件事檢驗，才能驗證是否實現自己的承諾。」

最後媒體提問，民進黨要在下個會期推中共代理人法，之後主管機關要怎麼認定？蘇則不願多談，僅說「關於立法我們尊重立法院的職權。」

(中時 )