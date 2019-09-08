法西颱風影響 華航今明4航班延遲起飛 11:302019/09/08 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 5日下午3時10分，第15號颱風法西斯正式生成！(圖擷自日本氣象廳) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受法西颱風影響，華航今日的CI106 桃園-東京(成田)、CI222 松山-東京(羽田)，與明日的CI107東京(成田)-桃園、CI223東京(羽田)-松山等共4航班均會延遲起飛。華航提醒，近日要搭機的旅客，務必隨時注意網站航班異動資訊。 (中時 ) #東京 #航班 #華航 #桃園 #羽田 也許您會感興趣 推薦閱讀 《貿易》東京禮品展登場，貿協攜台商搶商機 08:012019/09/04 財經 科技執法偵違停 桃市再增加10處 12:292019/09/04 生活 桃園民宿推廣有成 四年家數倍增 14:062019/09/04 財經 南京飛廈門班機 因行動電源自燃被迫返航 14:082019/09/04 兩岸 桃園會展中心41億工程招標 開發啟動 15:472019/09/04 財經 玲玲侵襲日本 長榮航5日取消沖繩航班 12:422019/09/05 生活 減肥營偷吃步 胖周瑜鄭文燦這樣消肚子 21:572019/09/05 生活 陸客團來台大減 恐跌到年底 04:092019/09/06 話題觀察 Leo王、怕胖團集結六組樂團「鐵玫瑰」開唱 19:542019/09/06 娛樂 24歲8頭身美女脫了！挺翹臀靠窗 大膽轉身酥胸快溢出 15:322019/09/07 娛樂 生活熱門新聞 中秋連假恐泡湯 吳德榮：颱風影響機率高 - 生活 十二生肖本周運勢 9／8~9／14 - 生活 先吃飯還是菜肉？科學研究告訴你 - 生活 桃機吃什麼？饕客清一色點名這家 - 生活 台中潮港城驚傳跳票 董事會籌資面對 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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