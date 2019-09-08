受法西颱風影響，華航今日的CI106 桃園-東京(成田)、CI222 松山-東京(羽田)，與明日的CI107東京(成田)-桃園、CI223東京(羽田)-松山等共4航班均會延遲起飛。華航提醒，近日要搭機的旅客，務必隨時注意網站航班異動資訊。

(中時 )