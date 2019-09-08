總統府秘書長陳菊昨天在台中三民書局買了不少書。(取自陳菊臉書)

總統府秘書長陳菊昨天在台中三民書局買了不少書，陳菊今天表示，她從小喜歡看書，未來，也想找朋友一起打造一個讓孩子們自由看書的書屋，一圓年少時的心願。

陳菊今天在臉書表示，她從小喜歡看書，什麼書都看，大學時代還當過圖書館管理員，如果不是参與民主運動，應該還在浩瀚書海中遨遊，怡然自得。「而現在，我只能利用公餘的片斷閒暇看書，逛書局更是很難得的事情」。

想起高雄市長任內，她和團隊盡全力完成每個行政區都有圖書館的目標，甚至蓋出高雄人都很引以為傲、「一生一定要去一次」的市圖總館，就是要讓無論市區或鄉村的每個孩子，都能在舒適的環境中好好讀書，享受知識的喜悅。她說，未來，她也想找朋友一起打造一個讓孩子們自由看書的書屋，一圓年少時的心願。

陳菊昨天在台中的三民書局買了不少書，有描寫台灣百年命運和歷史傷痕的「海神家族」，也有唐香燕的「時光悠悠美麗島」、張鐵志的「想像力的革命」。她也在臉書反問大家「最近在看什麼書呢？可以一起分享哦！」

陳菊也在臉書辦贈書活動！只要留言介紹自己最近在看的書，將抽出十位朋友，送上「花媽心內話」一書。

(工商 )