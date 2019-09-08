潭雅神綠園道為台中市經典自行車道之一，全長14公里坡度和緩，相當適合全家共遊，93年5月2日啟用，迄今已逾15年，為提供更舒適安全騎乘環境，市府觀光旅遊局今年編列預算2000萬元進行設施整修，重點位於里程8K的和平場站及其周邊的休憩綠地，包括設置無障礙坡道、親子廁所及鋪面改善等，9月已開始施工，109年1月完工，施工路段請民眾注意安全小心通行。

觀旅局指出，配合市長盧秀燕「交通任意門」及「低碳城市」政策，優化自行車道，打造更舒適的自行車騎乘環境，市府編列預算改善潭雅神綠園道和平場站及其周邊景觀，透過「社會設計」思維，融合各使用族群需求、提升友善度，進行既有設施整建修繕、鋪面順平改善及提升廁所友善度，並創造7.2K休憩綠地的打卡新亮點。

和平場站緊鄰清泉崗機場，前身為軍事鐵道「神岡線上的神岡車站」，民國46年設站，但因運輸補給功能逐漸由公路取代，88年停駛，目前還可看到舊時的加水站、月台以及鐵軌，相當具有懷舊氣息，95年時在國防部的協助下，增加F-5E戰機展示區，為和平場站添加了軍事氛圍。

和平場站設施整修工程內容包括8K和平場站無障礙坡道、無障礙親子廁所、夜光步道、人車分道、欄杆、導覽指標系統等設施，以及既有不平整鋪面改善、廁所環境友善度提升、既有鐵道建物外觀整修；其周邊7.2K休憩綠地則設置花廊，並以軍事文化進行延伸，打造紙飛機地景雕塑，可與8K的F-5E戰機互相呼應。

(中時 )