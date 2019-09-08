金門縣衛生局長王漢志（上中）陪家人就醫，一時心急在急診室叫罵，現場有人出面勸阻。（民眾提供／李金生金門傳真）

金門地檢署據報已分案指揮金湖分局調查偵辦。（李金生攝）

針對衛福部金門醫院日前發生急診室暴力事件，金門地檢署據報已分案指揮金湖分局調查偵辦，當事人金門縣衛生局長王漢志也在昨夜再赴醫院，向遭他叫罵並推了一下的陳姓醫師道歉，坦承自己做了錯誤示範。

王漢志是在6日深夜陪同罹患重病的家人到金門醫院掛急診，疑因見榮總支援的陳姓醫師拖拖拉拉，處理態度不夠積極，一時心急在場叫罵，並推了他一下。

金門地檢署在6日晚間10時30分許，接獲院方通報這起急診室暴力事件，獲知當事人是病患家屬，也是現任金門縣衛生局長王漢志後，立即分案並指揮轄區金門縣警察局金湖分局前往蒐證及查訪，追查有無涉犯醫療法第106條第3項及刑法恐嚇、傷害等罪嫌。

檢察長洪家原表示，該署為防制醫療暴力，確保醫事人員執行醫療業務時之安全及保障病人就醫安全，早依部頒規定訂定「福建金門地方檢察署醫療暴力防制要點」，轄區醫療機構發生醫療暴力事件時，可於第一時間填具通報單通報，該署均將立即分案偵辦，對類似醫療暴力事件「零容忍」、「絕不姑息！」

王漢志也在昨天深夜於衛生局網站貼文表示，當晚他身為病患家屬，在擔憂心急下對陳醫師有言語不當情況，已在昨晚9時再到金門醫院，就自己的錯誤言行示範，向陳醫師誠摰道歉。

網友對此反應不一，有人仍指罵他好大官威，也有人肯定他敢作敢當、勇於認錯。另也有人期許他好好為金門醫療奉獻心力，讓金門鄉親擁有更好的醫療服務，不必再忍受後送之苦。

金門縣政府也已表明嚴肅處理的態度，最快明天上班後就召開考績委員會，給予應有的懲戒處分。

(中時 )