嘉義八掌溪也能看玉山日出 12:092019/09/08 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 從八掌溪遠眺玉山山脈。（葉姓讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天光映照在水面上，景緻格外美麗。（葉姓讀者提供） 民眾可以到台三線「吳鳳橋」觀賞玉山日出。（葉姓讀者提供） 今日清晨能見度佳，可以清楚看到太陽。（葉姓讀者提供） 葉姓讀者趁著太陽未升起時，到台3線番路鄉橫跨八掌溪的「吳鳳橋」賞日出，並拍攝日出景象。（葉姓讀者提供） 欣賞玉山日出，不必跑到山上看，在平原地區就能觀賞日出美景！ 葉姓讀者趁著太陽未升起時，到台3線番路鄉橫跨八掌溪的「吳鳳橋」賞日出，他表示，看日出不需求遠，今日清晨能見度高，嘉義有不少地方都可看見玉山山脈，選擇在八掌溪附近作為拍攝點，是因天光映照在水面上，景緻會特別美麗。 (中時 ) #日出 #玉山 #八掌溪 #嘉義 #玉山山脈 也許您會感興趣 推薦閱讀 玉山銀新卡威爆了！6大廉航現金回饋10％ 11:592019/09/05 財經 《金融股》「玉山Only卡」上巿，主攻小資族 14:152019/09/05 財經 金融業「誰能跟我比？」 玉山金12連霸企業公民獎 18:402019/09/05 財經 挺在地農業！全聯「嘉義物產展」9／6首登場 19:452019/09/05 生活 「玉山Only卡」首推限量版2020年東京奧運主題卡面 20:112019/09/05 財經 玉山金創金融業紀錄 12度奪天下企業公民獎 04:102019/09/06 金融．稅務 玉山Only卡首創紅利倍多芬 04:102019/09/06 投資理財 天下企業公民獎 玉山金12連霸 04:102019/09/06 財經焦點 嘉義縣金目鱸爆大量 漁業署補助收購 04:102019/09/07 地方新聞 玉山金前8月稅後盈餘139.8億元 再創歷年同期新高 09:332019/09/07 財經 生活熱門新聞 中秋連假恐泡湯 吳德榮：颱風影響機率高 - 生活 十二生肖本周運勢 9／8~9／14 - 生活 先吃飯還是菜肉？科學研究告訴你 - 生活 中秋烤肉行不行 氣象局預測出爐 - 生活 桃機吃什麼？饕客清一色點名這家 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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