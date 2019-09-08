天光映照在水面上，景緻格外美麗。（葉姓讀者提供）

民眾可以到台三線「吳鳳橋」觀賞玉山日出。（葉姓讀者提供）

今日清晨能見度佳，可以清楚看到太陽。（葉姓讀者提供）

葉姓讀者趁著太陽未升起時，到台3線番路鄉橫跨八掌溪的「吳鳳橋」賞日出，並拍攝日出景象。（葉姓讀者提供）

欣賞玉山日出，不必跑到山上看，在平原地區就能觀賞日出美景！

葉姓讀者趁著太陽未升起時，到台3線番路鄉橫跨八掌溪的「吳鳳橋」賞日出，他表示，看日出不需求遠，今日清晨能見度高，嘉義有不少地方都可看見玉山山脈，選擇在八掌溪附近作為拍攝點，是因天光映照在水面上，景緻會特別美麗。

(中時 )