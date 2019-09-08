國民黨總統提名人韓國瑜今天在新北市三重區舉辦大造勢活動，國民黨中央非常重視這次的活動，雖韓國瑜近日因失言，身陷輿論風暴。但多位立委新秀參選人、尋求連任的立委，都表態挺國民黨正式候選人。國民黨立委蔣萬安，昨表態力挺韓國瑜。許多網友也對此表示，「特別跑來看住家中山區的蔣立委，下午還沒看到，有點疑惑，現在鬆了一口氣」。

而蔣家第四代，有國民黨最帥立委稱號的立委蔣萬安，昨也在臉書PO文，呼籲支持者，贏回中華民國 就從新北出發！團結才能成功，明天一起在三重，支持國民黨唯一提名總統候選人韓國瑜，贏回中華民國！並用標籤標記「團結贏回中華民國，從新北出發」。

許多網友對此大讚，「雖然活動po的有點晚，但還是謝謝你！」、「看了村長的專頁，特別跑來看我住的中山區蔣立委，下午還沒看到，有點疑惑，現在鬆了一口氣」、「雖然有點晚，但是還是感謝您支持韓市長的第一場造勢活動」、「謝謝萬安委員一路相挺」、「謝謝你支持韓國瑜，2020也一定票投蔣萬安委員」。

國民黨立委蔣萬安臉書。(圖/截自 蔣萬安臉書)

(中時電子報)