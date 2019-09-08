國民黨總統參選人韓國瑜「新北出發」之旅，8日中午先赴國民黨新北市黨部與提名立委拍攝定裝照，隨後展開便當會共商2020大選，黨部現已聚集人潮，新北12區提名立委預計都會到場，另外高雄市副市長李四川、前台北縣長林豐正、前台北縣長周錫瑋與無黨團結聯盟蔡錦賢等人都是座上賓。

結束黨部行程韓國瑜，韓國瑜將在下午2時前往板橋慈惠宮，接著15時抵達蘆洲湧蓮寺、大眾爺廟、保和宮，之後再到新北市黨部主委李乾龍擔任主委的三重先嗇宮，並接受媒體聯訪。

晚間5時韓國瑜將會抵達二重疏洪道水樣公園，活動現場除了有歌手表演，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前主席洪秀柱致詞，還有由許淑華領軍的新北啦啦隊表演，象徵從新北出發，再次讓韓流席捲全台。

晚會高潮，韓國瑜約在晚間7時50分上台說話，並獨唱浪子回頭，再與群眾合唱月亮代表我的心、隱形的翅膀與我相信後散會。

(中時 )